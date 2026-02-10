Gobierno de la Capital fomenta la colocación laboral de miles de personas

Con el Pabellón del Empleo, instalado en la Alameda, ha puesto en contacto a alrededor de mil 730 personas con empresas que ofertan diferentes puestos de trabajo.

El Pabellón del Empleo, instalado de manera permanente en la Alameda Juan Sarabia por el Gobierno de la Capital, ha sido un mecanismo muy útil para las personas que buscan ser contratadas por alguna de las empresas que ofrecen vacantes, ya que solamente en la última semana se lograron 268 vinculaciones.

La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento informó que el acumulado en el año es de mil 737 personas que han tenido contacto con algunas de las empresas participantes en el programa, la mayoría de las cuales han obtenido un trabajo acorde a sus capacidades laborales.

En la primera semana de febrero, las personas buscadoras de empleo tuvieron contacto con empresas como: Diagnóstico de Capital Humano, Talentika, Oleico, Draxlmaier, Creat Blue; Guardian Goliat, Safe Seguridad Privada y People Solutions.

El Gobierno Municipal invita a todas las personas que buscan trabajo, a que acudan al Pabellón del Empleo, donde podrán encontrar alguna de las variadas ofertas laborales que se ofrecen en diferentes cargos.