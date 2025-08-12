27.9 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital entrega alimento para ganado a productores rurales del municipio

martes, agosto 12, 2025

  • La instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos es fortalecer al campo potosino, tras el prolongado estiaje que afectó la producción agropecuaria.

En cumplimiento a la instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de fortalecer la producción agropecuaria y mejorar la economía de las familias rurales, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través del programa “Grano para Bienestar del Campo”, entregó 5,029 kilogramos de maíz quebrado para ganado en beneficio de productores de distintas comunidades.

El Subdirector de Bienestar Rural, José Francisco García Castillo, detalló que las comunidades beneficiadas fueron Malacate, La Melada, Angostura Norte, La Chora, Bocas, La Manta, Pozuelos y Milpillas, abarcando tanto la zona rural delegacional como la no delegacional de San Luis Capital.

Señaló que esta acción permite impulsar la actividad pecuaria, al garantizar alimento para el ganado y con ello proteger el patrimonio productivo de las familias. Además, subrayó que la entrega ayuda a combatir los efectos del estiaje, que en meses anteriores afectó de manera significativa a la producción en el campo potosino.

Con iniciativas como esta, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las y los productores, fortaleciendo el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, como parte de la construcción de una ciudad con mejores niveles de vida.

 

