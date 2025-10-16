Gobierno de la Capital da mantenimiento integral al Jardín Juan Ruiz de Alarcón

La Dirección de Servicios Municipales, a través de Parques y Jardines, realiza labores de conservación para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos de San Luis Capital.

El Gobierno de la Capital mantiene activo su programa permanente de rehabilitación y conservación de espacios públicos, con acciones recientes en el Jardín Juan Ruiz de Alarcón, donde se llevaron a cabo trabajos de poda, limpieza general y riego de áreas verdes, con el propósito de ofrecer a las familias potosinas un entorno limpio, seguro y agradable.

A través de la Dirección de Servicios Municipales, el Ayuntamiento impulsa una estrategia integral para fortalecer el cuidado de los espacios urbanos y mejorar la imagen de la ciudad. Este esfuerzo conjunto involucra a todo el personal operativo y refuerza el compromiso del Gobierno de la Capital con la construcción de un San Luis Amable.

Las cuadrillas de la Coordinación de Parques y Jardines, área adscrita a la Dirección de Servicios Municipales, participaron en las labores de mantenimiento con un enfoque de sostenibilidad y preservación ambiental, contribuyendo a mantener el equilibrio ecológico y el bienestar ciudadano. Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de seguir trabajando por un #SanLuisAmable para todas y todos.