Gobierno de la Capital da mantenimiento integral a la plaza y atrio del templo El Saucito

Trabajadores municipales retiraron el grafiti, repararon la fuente y el mobiliario urbano e hicieron limpieza con equipo de hidrolavado.

Con el fin de conservar en las mejores condiciones posibles la plaza y el atrio de la iglesia El Saucito, uno de los lugares emblemáticos de San Luis Potosí, el Gobierno de la Capital intensificó los trabajos de mantenimiento y limpieza, en respuesta a solicitudes de los habitantes de esa zona de la ciudad.

La Dirección de Servicios Municipales informó que personal la dependencia realizó una serie de trabajos para realzar el esplendor del templo sus alrededores.

Indicó que cuadrillas de la Coordinación de Imagen Urbana utilizaron equipo especial para la eliminación del grafiti, labor que se hace periódicamente; mientras que otro grupo trabajó en la reparación del mobiliario urbano.

Informó que igualmente se trabajó en la limpieza y mantenimiento de la fuente, así como en el hidrolavado con equipo especial de toda la explanada para retirar la suciedad acumulada.