Gobierno de la Capital da mantenimiento a rejilla del Río Santiago para seguridad de miles de automovilistas

Personal de Obras Públicas del Ayuntamiento realizó trabajos de herrería en la rejillas ubicadas entre los puentes 20 de Noviembre y Eje Vial.

Para dar seguridad a los miles de automovilistas que a diario circulan por el bulevar Río Santiago, el Gobierno de la Capital rehabilitó la rejilla pluvial ubicada entre el puente 20 de Noviembre y puente Eje Vial, en el barrio de Tlaxcala.

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de la Capital informó que se realizaron trabajos de herrería para reforzar la estructura, que presentaba ya algunos daños debido al intenso tráfico vehicular.

El trabajo consistió en la soldadura en cada una de las rejillas que presentaba daño o desgaste, revisando cada tramo para detectar posibles deterioros y en caso necesario reparar o sustituir la pieza dañada, reinsertar y soldarla al marco principal.

La dependencia indicó que se hace un monitoreo permanente de la infraestructura urbana para detectar o corregir fallas, además de atender los reportes de la población para que las vialidades de la ciudad sean cómodas y seguras.