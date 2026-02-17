Gobierno de la Capital da certeza legal a más de 200 familias potosinas

En la Plaza de Armas, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos y la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, fungieron como testigos de honor en el matrimonio civil de 217 nuevas parejas, en una ceremonia para fortalecer a las familias de San Luis Capital.

La Presidenta del DIF Municipal deseó que en cada hogar “nunca falte el diálogo, la paciencia y el cariño”, mientras que el Presidente Municipal recordó que la familia es “el primer refugio al cual podemos acudir”, base de una ciudad más fuerte y unida.

SLP.– Vestidas de blanco, con ramo en manos y un pastel con flores recordando esta fecha especial, es que 217 parejas de San Luis Capital se casaron por el civil en la ceremonia “Da el sí con la Familia”, en la que el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos y la titular del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, firmaron como testigos de honor.

“Que este sí sea todos los días. Que en su hogar nunca falte el diálogo, la paciencia y el cariño. Que siempre encuentren en la familia un refugio seguro y un lugar para crecer”, dijo la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez.

Por su parte, el Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos consideró que la mejor garantía para el bienestar es la unidad familiar, para contar con una ciudad fortalecida, que se construye desde familias integradas.

Explicó que casarse por el civil, además de sellar ese acto de amor de muchos años entre las parejas, sella un compromiso entre los contrayentes para con sus hijas, hijos y entre ellos, representando su familia, el primer refugio seguro al cual podrán acudir.

Las autoridades agradecieron también a las y los donadores de obsequios, así como a las distintas Oficialías del Registro Civil que participaron en la conformación de los matrimonios para que este 16 de febrero se pudiera realizar su ceremonia simultánea en la que hubo también población de las delegaciones de La Pila y Bocas, así como parejas del mismo sexo.

Luego de la ceremonia civil, siguieron las fotos, se partió el pastel y se repartieron los regalos para las parejas que se casaron, celebrando las razones de las nuevas familias reconocidas legalmente en este San Luis Amable.