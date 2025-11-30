Gobierno de la Capital cumple los tiempos de ejecución con 28 obras integrales activas en toda la ciudad

⁠La Dirección de Obras Públicas informa los avances de esta semana, con trabajos que abarcan banquetas, base hidráulica, drenaje y concreto hidráulico, en cumplimiento a las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo.

Las cuadrillas municipales continúan sin pausa en la rehabilitación y modernización de calles en distintas colonias, reforzando el programa integral de infraestructura vial más grande de los últimos años.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa que los trabajos del programa Vialidades Potosinas 2.0 avanzan de manera continua en distintos puntos de la ciudad, cumpliendo con la instrucción permanente del alcalde Enrique Galindo de no detener las acciones de rehabilitación vial y garantizar obras integrales que mejoren la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de miles de familias potosinas.

Durante esta semana, se mantienen con avances superiores al 50% las 28 obras integrales que se llevan a cabo, cada uno con trabajos específicos de mejoramiento profundo de infraestructura. En la calle Cuauhtémoc, de la colonia Imperio Azteca, se registran avances importantes con el colado de banquetas, la instalación de cajas de válvulas, así como el afine y relleno compactado, lo que permitirá consolidar una estructura peatonal segura y funcional.

En la calle Revolución Mexicana, en Mártires de la Revolución, se concluyeron los detalles de apertura de caja y se prepara la colocación de base hidráulica cementada, programando la posterior colocación de carpeta asfáltica, paso clave para reabrir la vialidad en óptimas condiciones.

En la calle Grito de Dolores, colonia Constitución, continúan las labores de apertura de caja manual y con maquinaria, además de sondeos en el crucero para ubicar con precisión las tuberías de agua potable.

Por su parte, en la colonia Burócratas del Estado, dos frentes avanzan simultáneamente: en la calle Antonio Aguilar se realiza el armado de banquetas y guarniciones, además del colado de un tramo de guarnición; mientras que en León Flores se trabaja en el retiro de la base hidráulica, una fase esencial para reconstruir correctamente el pavimento.

En la calle 3 Cerrito de la Pila, se llevan a cabo trabajos de retiro de carpeta, así como labores en descargas de drenaje y registros; En la calle Fernando Celada, colonia Julián Carrillo, las obras avanzan con el colado de rampas, instalación de bocas de tormenta, el tendido y compactación de base hidráulica, y la programación de guarniciones y banquetas en la última cuadra del proyecto.

Finalmente, en el Centro Histórico, en la calle Julián de los Reyes, se terminan detalles para la colocación de concreto hidráulico en la bocacalle con Damián Carmona, una intervención que fortalecerá la circulación en una zona de alta afluencia peatonal y vehicular.

Estos trabajos confirman que Vialidades Potosinas 2.0 continúa activo todos los días, con obras que no sólo rehabilitan la superficie de rodamiento, sino que también atienden drenaje, banquetas, garantizando calles más seguras, duraderas y completas.

El Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con la ciudadanía potosina para seguir trabajando sin pausas en la modernización de la infraestructura vial, atendiendo tanto los proyectos de gran impacto como los frentes de obra en colonias que por años esperaron atención.