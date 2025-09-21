Gobierno de la Capital cuenta con 7 contenedores soterrados en la ciudad para reciclaje activo las 24 horas

25.2 C
  • Puedes separar PET, cartón, envolturas y aluminio en ubicaciones estratégicas de la ciudad para ayudar a mantener limpio tu entorno.

El Ayuntamiento de la Capital tiene instalados siete contenedores soterrados de recolección de residuos reciclables, disponibles para uso permanente, con el fin de fomentar el reciclaje y la separación de basura urbana, los depósitos están diseñados para depositar materiales como PET, aluminio, cartón y envolturas; cada tapa cuenta con gráficos ilustrativos para identificar fácilmente el tipo de residuo que debe depositarse.

Las ubicaciones de estos contenedores son las siguientes: avenida Tercer Milenio frente a Plaza San Luis; acceso principal del Parque de Morales frente a la Glorieta Bocanegra; inmediaciones del Estadio Alfonso Lastras; avenida Cordillera Himalaya; avenida Hernán Cortés esquina con Fray Diego de la Magdalena; Manuel J. Clouthier; y otro más en Cordillera Himalaya, cerca de avenida Chapultepec.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos hace un llamado a la población para hacer uso adecuado de estos contenedores soterrados, depositando los residuos en el compartimento correspondiente. Con esta iniciativa, los potosinos pueden participar de manera activa en la mejora de la higiene, estética urbana y sostenibilidad ambiental, contribuyendo a que San Luis Potosí sea una ciudad más limpia, ordenada y consciente.

