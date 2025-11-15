26.9 C
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital coordinado acciones con UUZI para fortalecer al sector industrial de SLP

  • Con la participación coordinada de diversas dependencias, se llevaron servicios municipales esenciales a la Zona Industrial para agilizar trámites y otorgar certeza a las empresas, logrando la apertura de nuevos establecimientos y la entrega de licencias de funcionamiento.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Comercio Municipal, informa que este día se llevó a cabo una jornada de entrega de licencias de funcionamiento y apertura de nuevos trámites en las instalaciones de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), con el objetivo de brindar atención directa al sector productivo y fortalecer la actividad económica formal.

Durante esta acción de proximidad y colaboración, se trabajó en conjunto con las cámaras empresariales y con el sector industrial, acercando los servicios municipales que permiten agilizar procesos y brindar certidumbre a las empresas que operan en la zona.

En esta jornada participaron de manera coordinada Protección Civil Municipal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Dirección General de Gestión Territorial  Catastro, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos y la Tesorería Municipal.

Como resultado de las mesas interinstitucionales se lograron 3 aperturas de nuevos establecimientos y 20 licencias de funcionamiento entregadas a empresas que cumplen con su normativa vigente.

Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno Municipal con un comercio responsable, ordenado y seguro, propiciando un entorno adecuado para el desarrollo económico dentro de la zona industrial.

La Dirección de Comercio Municipal continuará trabajando de la mano con cámaras empresariales, organismos industriales y empresas potosinas para seguir impulsando la formalidad y el crecimiento económico de San Luis Potosí.

