AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital convoca a empresas a participar en diagnóstico de capacitación

lunes, enero 12, 2026

  • Desarrollo Económico impulsa una encuesta para diseñar cursos útiles, actualizados y alineados a las necesidades reales del sector productivo.

La Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno de la Capital invita a empresarias, empresarios y emprendedores a participar en la Encuesta de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y fortalecer el crecimiento de las empresas locales.

Este diagnóstico permitirá conocer de primera mano las necesidades del sector productivo, a fin de desarrollar cursos con contenido actualizado, enfoque práctico y herramientas aplicables que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas en San Luis Potosí.

La encuesta está disponible en línea y puede responderse de manera sencilla y rápida en la siguiente liga: (https://forms.gle/qv4yuzNJE4yM5pAY7). El Gobierno de la Capital reitera su compromiso de trabajar de la mano con el sector empresarial para impulsar el desarrollo económico y generar mejores condiciones para el crecimiento de los negocios locales. #SanLuisAmable

