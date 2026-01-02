Gobierno de la Capital continúa mejorando vialidades con el programa Por Buen Camino

Trabajadores de Obras Públicas realizan labores de bacheo en más de 15 colonias en todas las zonas de la ciudad.

Para mejorar las condiciones de las calles y avenidas que más lo requieren, el Gobierno de la Capital realiza trabajos permanentes de bacheo, atendiendo en la última semana calles y avenidas en más de 15 colonias de todas las zonas de la ciudad mediante el programa Por Buen Camino.

La Dirección de Obras Públicas informó que en la Colonia Plan de Ayala se trabajó en las calles Ignacio Ramírez, Benito Juárez y Noche Buena; en la Rural Atlas se atendieron las calles Saturno y Mercurio; mientras que en la Progreso se atendieron las calles Einstein, Euclides, Laplace y Observatorio.

Igualmente, se trabajó en la calle República de Costa Rica, en la Satélite; en la Acanto, Lirios, Estrella y Valeriana y Observatorio en las colonias Dalias y Dalias del Llano; Las Flores y Trojes en la colonia Los Arbolitos.

En la Colonia Central de hizo bacheo en las calles Neptuno, Aries y Marte; el la División del Norte se trabajó en la calle Tomás Urbina; en la San Ángel se atendió la calle San Rubén; en El Saucito las Avenidas Sauce y Pánfilo Natera: en El Mezquital se atendieron la calles Los Mezquites y en Jardines del Sur las calles Amatista y Aguamarina.