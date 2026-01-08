Gobierno de la Capital continúa el programa de bacheo emergente en Industrial Aviación y más colonias de la ciudad

Con trabajos de mezcla asfáltica, adoquín y concreto hidráulico, el Ayuntamiento de San Luis Potosí atiende vialidades prioritarias para mejorar la seguridad y movilidad urbana.

La Dirección de Obras Públicas mantiene acciones correctivas esta semana en vialidades estratégicas, como parte del compromiso de conservación de calles y avenidas.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa esta semana con el programa permanente de bacheo, atendiendo cada reporte que envía la ciudadanía en distintas colonias de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial para peatones y automovilistas.

Con mezcla asfáltica, las cuadrillas municipales avanzan en la colonia Industrial Aviación en la Calle 14, entre Fray Diego de la Magdalena y calle 6; así como la Calle 11, entre Hernán Cortés y Fray Diego de la Magdalena.

De igual forma se atendieron reportes intervienen la calle Lago Zumpango, en el tramo de Grito de Dolores a Laguna de Chapala, en la colonia San Luis Rey; así como la Privada La Lonja, entre La Lonja y Camino a Simón Díaz, en San Juan de Guadalupe. De igual manera, se realizan labores en las calles Scop y Jacarandas, en la colonia Jardín.

En la colonia Tequisquiapan, se hizo reposición de 44 piezas de adoquín en la calle Agustín Vera, en el tramo que comprende de Mariano Otero a Muñoz.

Asimismo, en la calle Homero, de la colonia Del Real, Segunda Sección, se lleva a cabo la reparación de baches con concreto, encontrándose actualmente en la etapa de demolición del concreto dañado y preparación de caja, proceso técnico necesario para garantizar mayor durabilidad y calidad en la intervención.

La Dirección de Obras Públicas reiteró que estas acciones forman parte de un esquema de atención continua, priorizando vialidades con mayor desgaste y reportes ciudadanos, y exhorta a la población a tomar precauciones, respetar la señalización preventiva y considerar rutas alternas durante el desarrollo de los trabajos. Con ello, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de mantener calles más seguras, funcionales y en mejores condiciones para todas y todos.