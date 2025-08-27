Gobierno de la Capital continúa con operativos de retiro de estructuras en el Centro Histórico

Se han retirado más de 15 estructuras que obstruían el paso peatonal y representaban un riesgo para la movilidad. Los operativos avanzan en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad.

Por instrucciones del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, la Dirección de Comercio Municipal, encabezada por su titular José Ángel de la Vega Pineda, junto con el área de piso, mantienen activos los operativos de liberación de banquetas y espacios públicos en el primer cuadrante de la ciudad, con el objetivo de garantizar el libre tránsito peatonal y preservar la imagen ordenada del Centro Histórico.

Hasta la fecha, se han retirado alrededor de 15 estructuras que no cumplieron con la instrucción de desmontarse al término de la jornada comercial, representando un riesgo y un obstáculo para la movilidad de las y los ciudadanos.

Estos operativos se llevaron a cabo en puntos estratégicos como: Eje Vial, avenida Reforma, calle Guajardo y calle Morelos.

La Dirección de Comercio reafirma su compromiso con la población y anuncia que próximamente se estarán ordenando más calles del Centro Histórico, privilegiando el orden, la seguridad y la accesibilidad en las principales vialidades y zonas comerciales del municipio.

Con estas medidas, el Gobierno de la Capital avanza en la construcción de un San Luis Amable, una ciudad ordenada y accesible para todas y todos.