Gobierno de la Capital continúa con mantenimiento urbano de  espacios públicos

-Ayuntamiento de SLP realiza limpieza, reforestación y rehabilitación de infraestructura

La dirección de Servicios Municipales del ayuntamiento capitalino reportó una jornada intensa de trabajo para mejorar la imagen urbana y funcionalidad de diversos espacios de la ciudad. Entre las acciones destacadas se encuentra la limpieza del camellón central de la avenida Himno Nacional, así como labores de mantenimiento en los laterales de Villa Magna con Periférico.

Además, en el emblemático jardín de Tequis se llevaron a cabo trabajos de ornamentación y reforestación, con el objetivo de ofrecer un entorno más agradable para las familias potosinas que frecuentan este espacio.

También se realizó la reparación de líneas eléctricas quemadas en la avenida Salvador Nava, lo que permitió restablecer al 100 por ciento el funcionamiento del sistema de alumbrado público, mejorando así la seguridad vial y peatonal en la zona.