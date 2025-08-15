– Personal de Servicios Municipales trabaja en el área verde y cancha de la Colonia Morales; así como en el espacio deportivo de la colonia Villa Española.

El Gobierno de la Capital continúa con el rescate de espacios públicos y canchas deportivas en toda la ciudad, con el fin de fomentar la convivencia familiar y la salud de la población mediante el ejercicio o la práctica de algún deporte.

La Dirección de Servicios Municipales informó que actualmente se trabaja en la pintura de la cancha y el mantenimiento del área verde en la Privada Zinc, de la Colonia Morales, para que las familias de esta zona puedan disfrutar de espacios limpios, seguros y en buen estado.

Por otra parte, dio a conocer que el equipo de Imagen Urbana trabaja en la cancha Heráclito, realizando mantenimiento general, con labores de limpieza y pintura, para que los habitantes del Fraccionamiento Villa Española disfruten de un lugar seguro, funcional y agradable para la práctica deportiva y la convivencia.