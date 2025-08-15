29.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital continúa con el rescate de espacios públicos y canchas deportivas en toda la ciudad

By Redacción
104
spot_img
viernes, agosto 15, 2025

– Personal de Servicios Municipales trabaja en el área verde y cancha de la Colonia Morales; así como en el espacio deportivo de la colonia Villa Española.

El Gobierno de la Capital continúa con el rescate de espacios públicos y canchas deportivas en toda la ciudad, con el fin de fomentar la convivencia familiar y la salud de la población mediante el ejercicio o la práctica de algún deporte.

La Dirección de Servicios Municipales informó que actualmente se trabaja en la pintura de la cancha y el mantenimiento del área verde en la Privada Zinc, de la Colonia Morales, para que las familias de esta zona puedan disfrutar de espacios limpios, seguros y en buen estado.

Por otra parte, dio a conocer que el equipo de Imagen Urbana trabaja en la cancha Heráclito, realizando mantenimiento general, con labores de limpieza y pintura, para que los habitantes del Fraccionamiento Villa Española disfruten de un lugar seguro, funcional y agradable para la práctica deportiva y la convivencia.

 

Artículo anterior
Mantendrá Protección Civil de la Capital supervisión de presas pese a conclusión de desfogue controlado
Artículo siguiente
Gobierno de la Capital impulsa la capacitación y desarrollo de las empresas potosinas
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.