Gobierno de la Capital continúa con el rescate de espacios públicos en toda la ciudad

Trabajadores de Servicios Municipales dan mantenimiento al camellón de prolongación Muñoz.

Como parte del programa permanente para el rescate de espacios públicos en toda la ciudad, así como para atender solicitudes de la población, el Gobierno de la Capital continuó este fin de semana con el rescate de jardínes, áreas verdes, espacios públicos y camellones.

La Dirección de Servicios Municipales informó que se trabajó en el mantenimiento de la Avenida Muñoz, de donde se recogieron toneladas de basura y maleza, además de la poda de árboles para permitir la visibilidad de los conductores y para no obstruir el alumbrado público.

En esta ocasión, debido a que se trata de una vialidad de intenso tráfico vehicular, los trabajos se realizaron en horario nocturno, tanto para no afectar a la circulación, como para seguridad de los trabajadores.