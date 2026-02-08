Gobierno de la Capital consolida entorno seguro para la inversión: CMIC

La reducción de delitos patrimoniales durante 2025 genera confianza en el sector de la construcción y fortalece la economía local, señaló el Presidente de la Cámara de la Construcción en San Luis Potosí, Leopoldo Stevens Pérez.

El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en San Luis Potosí, Leopoldo Stevens Pérez, reconoció los avances en materia de seguridad alcanzados por el Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, al destacar que la disminución de los delitos patrimoniales durante 2025 ha generado un entorno más confiable para el desarrollo de proyectos en la ciudad.

Stevens Pérez subrayó que la baja sostenida en ilícitos como robo a negocio, robo a casa habitación, robo de vehículo y otros delitos patrimoniales impacta directamente en el sector de la construcción, al reducir riesgos, mejorar la planeación de obras y fortalecer la certidumbre para empresarios e inversionistas.

Finalmente, señaló que estos resultados no solo benefician al gremio constructor, sino que repercuten positivamente en la economía en general, al incentivar la inversión privada, dinamizar la actividad productiva y propiciar la generación de empleo en San Luis Capital.