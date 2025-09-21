Gobierno de la Capital conserva la Alameda Juan Sarabia con acciones de mantenimiento integral

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realizó labores de conservación en la Alameda Juan Sarabia, uno de los principales espacios públicos de San Luis Potosí. Las acciones se enfocaron en preservar este pulmón urbano para disfrute de las familias potosinas.

Como parte de las tareas se llevó a cabo la limpieza de la fuente de los peces, además de la recolección de basura y excedentes que se acumulan diariamente en la zona, lo que contribuye a mantener un entorno limpio y ordenado en beneficio de la ciudadanía.

También se realizaron labores de riego en áreas verdes, utilizando agua no potable para el cuidado responsable de las plantas y el arbolado. Con ello, se busca garantizar la sostenibilidad del espacio sin comprometer el suministro de agua para consumo humano.

La Administración Municipal reafirmó su compromiso con el cuidado de los espacios públicos y la mejora continua de la imagen urbana, con el propósito de ofrecer a las y los potosinos áreas en óptimas condiciones que fomenten la convivencia y fortalezcan el concepto de un San Luis mas amable.