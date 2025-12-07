Gobierno de la Capital concluye el diplomado para docentes multigrado

La capacitación, ofrecida en colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), fortaleció las capacidades de maestras y maestros para atender aulas multigrado, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la calidad educativa y la Nueva Escuela Mexicana.

Con gran éxito se llevó a cabo la clausura del Diplomado “La Práctica Docente Multigrado en el Contexto de la Nueva Escuela Mexicana”, impartido por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a maestras y maestros del Sistema Educativo Municipal. Este proceso formativo, iniciado en agosto por iniciativa del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, fortaleció las capacidades docentes para atender aulas multigrado y mejorar la calidad educativa en las escuelas municipales.

La jornada final incluyó actividades de cierre académico, mesas de colaboración y presentación de trabajos desarrollados durante el diplomado. Participaron asesoras y asesores de la UPN, directivos de la institución, docentes y directores de las escuelas municipales, así como estudiantes de la licenciatura en educación multigrado, quienes aportaron reflexiones y experiencias derivadas del trabajo en campo.

En representación del Alcalde, el Director de Educación Municipal, Joel Ramírez Díaz, reconoció el acompañamiento de la Secretaría de Educación Pública, especialmente de la UPN, encabezada por su Rectora, la Dra. Rosa María Torres, y de la Subsecretaria de Educación Básica, Dra. Angélica Noemí Juárez Pérez. Destacó que esta colaboración interinstitucional ha sido clave para consolidar procesos de actualización docente alineados con la Nueva Escuela Mexicana.

La clausura contó con la conferencia magistral “Intervención en Escuelas Multigrado”, impartida por el Dr. Juan David González Fraga, quien abordó los retos y oportunidades de la práctica docente en contextos multigrado. Además, se realizaron mesas de trabajo entre docentes municipales y académicos de la UPN, que permitieron profundizar en estrategias pedagógicas y herramientas de gestión escolar adaptadas a la realidad de las aulas municipales.

Al evento asistieron directivos de la UPN, el Diputado Crisógono Pérez, Presidente de la Comisión de Educación; autoridades de la SEP, SEGE y SEER; así como el Oficial Mayor, Salvador Moreno, y la Directora de Recursos Humanos, Janin Hernández. En nombre del alcalde se entregaron testimonios, cartas de agradecimiento y constancias oficiales a todas y todos los participantes, quienes cumplieron cabalmente con las horas de trabajo académico.

Cabe destacar que el diplomado fue ofrecido generosamente por la UPN para el municipio, en su interés por contribuir con la educación de las niñas y niños de San Luis Potosí. Las sesiones se realizaron principalmente en las propias escuelas para no interrumpir clases, complementadas con actividades en línea. El municipio únicamente cubrió gastos de transporte y algunos insumos logísticos, reafirmando su compromiso con la formación continua del magisterio municipal.