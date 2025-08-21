Gobierno de la Capital, comprometido con la justicia laboral, entrega reconocimientos a trabajadores

El Alcalde Enrique Galindo destaca el trabajo por 20, 25 y 30 años de colaboradoras y colaboradores del Ayuntamiento.

Da instrucciones para atender pendientes en beneficio de las empleadas y trabajadores de la administración C

Al reconocer a personal por 20, 25 y 30 años al servicio de la ciudad, el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos reafirmó el compromiso con la justicia laboral y el respeto a los derechos laborales “a favor de nuestro capital humano, porque el trabajar para el Gobierno de la Capital debe ser un orgullo y confirma además su amor por la ciudad”.

El Alcalde Galindo Ceballos recordó que en trienios anteriores no eran regulares los aumentos salariales, prestaciones, ni tampoco este tipo de reconocimientos para hacer patente los años de servicio a favor de San Luis Potosí, por lo que se comprometió a saldar pendientes “para ser solidarios con nuestras colaboradoras y colaboradores, a la par de que Cabildo ya está sensibilizado para continuar con las jubilaciones”.

Por ello, el Alcalde Capitalino solicitó precisamente empezar con el proceso de jubilación de quienes ya tienen 30 años trabajando y deseen ya retirarse, mediante esquemas y procedimientos claros y transparentes, y en el caso de las personas que tienen 10 a 15 años firmando contrato mes a mes, ya firmen el definitivo como reconocimiento a su antigüedad, “porque con su labor y entrega ya se ganaron su lugar en la administración, con lo que confirmamos que de nuestra parte hay voluntad y compromiso”.

A nombre de las y los trabajadores homenajeados, Sofía Olvera Ruelas, con 30 años de servicio en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, agradeció al Alcalde Enrique Galindo por el impulso que se ha dado a la justicia laboral en su administración, en reconocimiento al personal municipal que todos los días logra un San Luis Amable.

El Síndico Víctor Salgado Delgadillo subrayó que el personal reconocido “representa miles de horas de trabajo, son ejemplo de disciplina, responsabilidad y constancia, además de demostrar lealtad con la ciudad”, al destacar que la fortaleza del Ayuntamiento radica en sus trabajadores, quienes aplican las políticas públicas impulsadas por el Alcalde Enrique Galindo y la Presidenta del DIF, Estela Arriaga. En tanto, la Directora de Recursos Humanos, Janin Hernández de los Santos, informó que más de medio centenar de empleados recibieron reconocimientos: 16 por 20 años de servicio, 25 por 25 años y 13 por 30 años, y agradeció a cada uno “por humanizar el servicio público, porque son el corazón que hace posible el crecimiento sostenible de San Luis Capital”.