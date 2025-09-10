17.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital celebra la Feria de la Pila 2025

By Redacción
90
spot_img
miércoles, septiembre 10, 2025

  • “FEREPI 2025: tradición, música, gastronomía y deporte para toda la familia”

La Delegación La Pila se encontrará de fiesta con la llegada de la Feria Regional de La Pila 2025 (FEREPI), un encuentro que año con año fortalece las tradiciones y que este 2025 promete superar todas las expectativas con un programa lleno de música, gastronomía, deporte y unión familiar.

El espíritu de la feria se saborea desde el primer momento, pues el 12 de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas, se vivirá el tradicional pabellón de gorditas, donde comerciantes locales ofrecerán la más amplia variedad de sabores que distinguen a a la demarcación. El ambiente deportivo también estará presente con torneos que llenarán de energía las canchas de la delegación el sábado 13, y que continuarán el día 16 con el esperado torneo de futbol de veteranos, donde generaciones de jugadores pileños se reencuentran para celebrar en la cancha.

El fervor patrio alcanzará su punto más alto el lunes 15 de septiembre, cuando La Pila celebre el tradicional Grito de Independencia en una noche llena de orgullo y música. La fiesta estará engalanada con la presentación de grandes agrupaciones como Los Internacionales Carlos y José Jr., Acorde Norteño y La Fuerza, quienes harán vibrar a la delegación con su talento y alegría.

Al respecto, la delegada municipal de La Pila, Daniela Cid González, destacó que la FEREPI 2025 se realiza con el firme compromiso de fortalecer las tradiciones y generar espacios de unión para la comunidad.

“Con la visión del alcalde Enrique Galindo Ceballos, trabajamos para que cada familia de La Pila cuente con eventos de calidad, donde la cultura, el deporte y la convivencia fortalezcan nuestro sentido de identidad y pertenencia”, señaló.

 

Artículo anterior
Obras públicas del Gobierno municipal demuestra resultados efectivos ante lluvias inusuales en la Capital
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.