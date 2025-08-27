23.4 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital brinda mantenimiento en el Centro Histórico con bacheo, limpieza y supervisión

By Redacción
miércoles, agosto 27, 2025

  • Jesús Becerra, titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, informó que se atienden reportes ciudadanos desde temprana hora y se trabaja conforme a lineamientos del INAH

El ayuntamiento de San Luis Capital, a través del programa “Por Buen Camino”, continúa con labores de bacheo en el Centro Histórico para reparar daños causados por las lluvias, principalmente en áreas con adoquín deteriorado por acumulación de agua. Además, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación en la emblemática Plaza del Mariachi, como parte del compromiso por conservar los espacios tradicionales de la ciudad.

Jesús Becerra, titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, detalló que desde las 08:00 horas se supervisan reportes ciudadanos. Informó también que los proyectos de restauración en fincas se desarrollan en coordinación con el INAH, y que el ayuntamiento puede brindar orientación técnica a particulares en cumplimiento de la normativa.

Se recordó a la ciudadanía que no está permitido circular en zonas peatonales con bicicletas o scoters, además de emitir recomendaciones básicas como tirar la basura en contenedores y evitar estacionarse sobre banquetas. Los reportes pueden enviarse directamente a la cuenta oficial de la Unidad de Gestión del Centro Histórico en Facebook.

