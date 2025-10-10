Gobierno de la Capital beneficia más de 4 mil familias potosinas con programa alimentario

⁠El Alcalde Enrique Galindo Ceballos refrenda su compromiso con las familias potosinas a través de acciones de beneficio directo del programa Bienestar para tu Familia.

⁠Esta semana inicia la segunda fase del programa, informó Alejandra Torres, titular de Bienestar y Desarrollo Social.

La Directora de Bienestar y Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Municipal, Alejandra Torres González, informó que, en cumplimiento al compromiso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de fortalecer el bienestar de las familias potosinas, se llevó a cabo la primera fase del programa “Bienestar para tu Familia”, beneficiando a 4 mil familias con la entrega de pan y leche.

La funcionaria municipal detalló que cada familia recibió una bolsa ecológica con un kit alimentario Bimbo, que incluyó pan blanco, pan tostado, tortillas de harina, mantecadas, galletas Canelitas y galletas Príncipe, además de 16 mil litros de leche, distribuidos como complemento nutricional.

Torres González agregó que esta misma semana inicia la segunda fase del programa, con nuevas entregas en distintas zonas del municipio. Subrayó que el objetivo es mantener la continuidad del programa, en línea con el compromiso de la Secretaría de Bienestar Municipal, encabezada por Edmundo Torrescano, de garantizar la constancia en la entrega de productos básicos para las familias en situación de vulnerabilidad.

El programa “Bienestar para tu Familia” forma parte de las acciones integrales del Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de vida de la población, en concordancia con los principios de cercanía, dignidad y atención directa que promueve el proyecto San Luis Amable.