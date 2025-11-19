18.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital bachea la calle General I. Martínez para mejorar la movilidad en el Centro Histórico

By Redacción
92
spot_img
martes, noviembre 18, 2025

  • La Cuadrilla de Respuesta Inmediata de la UGCH realizó trabajos correctivos en esta vialidad. Los arreglos forman parte de las acciones permanentes de atención a reportes ciudadanos.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) informó que la Cuadrilla de Respuesta Inmediata llevó a cabo trabajos de bacheo en la calle General I. Martínez, como parte de las acciones continuas para atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía.

De acuerdo con la dependencia, estos trabajos se realizaron con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular y peatonal en esta zona, donde vecinos habían señalado afectaciones en la superficie de rodamiento que dificultaban la movilidad.

El personal operativo efectuó la limpieza, preparación y colocación de adoquines para corregir las irregularidades detectadas en el tramo intervenido, garantizando así una superficie más segura para quienes circulan por la vialidad.

La UGCH reiteró que mantiene un programa permanente de recorridos y atención a reportes en el primer cuadro de la ciudad, con el compromiso de mejorar las condiciones de infraestructura urbana en beneficio de las y los habitantes del Centro Histórico.

Artículo anterior
Embellecen espacios icónicos de la San Luis Capital con limpieza y mantenimiento
Artículo siguiente
Reconoce IMSS en San Luis Potosí la labor del personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente en el 48 aniversario de su creación
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.