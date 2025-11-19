Gobierno de la Capital bachea la calle General I. Martínez para mejorar la movilidad en el Centro Histórico

La Cuadrilla de Respuesta Inmediata de la UGCH realizó trabajos correctivos en esta vialidad. Los arreglos forman parte de las acciones permanentes de atención a reportes ciudadanos.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) informó que la Cuadrilla de Respuesta Inmediata llevó a cabo trabajos de bacheo en la calle General I. Martínez, como parte de las acciones continuas para atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía.

De acuerdo con la dependencia, estos trabajos se realizaron con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular y peatonal en esta zona, donde vecinos habían señalado afectaciones en la superficie de rodamiento que dificultaban la movilidad.

El personal operativo efectuó la limpieza, preparación y colocación de adoquines para corregir las irregularidades detectadas en el tramo intervenido, garantizando así una superficie más segura para quienes circulan por la vialidad.

La UGCH reiteró que mantiene un programa permanente de recorridos y atención a reportes en el primer cuadro de la ciudad, con el compromiso de mejorar las condiciones de infraestructura urbana en beneficio de las y los habitantes del Centro Histórico.