Gobierno de la Capital bachea colonias Satélite, Saucito, Popular y muchas otras, con el programa Por Buen Camino

miércoles, octubre 22, 2025
  • ⁠El programa Por Buen Camino continúa este 22 de octubre con trabajos en Balcones del Valle, Tequisquiapan, Satélite, Progreso, Sol y otros puntos, además de avanzar en avenidas principales.
  • Cuadrillas municipales y constructoras potosinas atienden reportes en avenidas y colonias del norte, sur y oriente de la ciudad para mejorar la movilidad.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, refuerza este miércoles 22 de octubre los trabajos del programa Por Buen Camino con nuevas acciones de bacheo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y dar respuesta puntual a los reportes ciudadanos.

Durante esta jornada, se realizan reparaciones en Balcones del Valle, en las calles Fuente Blanca, Fuente de Tritón, Fuente del Valle y Fuente de Trevi; así como en Marconi, en la colonia Simón Díaz; en la calle Simón Díaz, en colonia Satélite; en la calle República, en Himno Nacional 1ª Sección; además de en la colonia Independencia, en las vialidades Simón Bolívar, Carlos Diez Gutiérrez y Mascorro. También se trabaja en las calles Granate, Rubí y Azabache, en colonia Valle Dorado; Zafiro, en colonia Esmeralda; y Malvas, en Jardines del Sur.

Como parte del avance de esta semana, cuadrillas municipales ya atendieron baches en Fuente Blanca, Fuente de Tritón y Fuente del Valle, en Balcones del Valle; en calle De Regules, del Barrio de San Juan de Guadalupe; en calle Líbano, en la colonia Sol; en las vialidades Discípulos y Descartes, en colonia Progreso; en Simón Díaz y Antillas, en la colonia Lomas de Satélite; Aguamarina en col. Esmeralda; Av. Estrella, colonia Del Llano y en Agustín Vera, de la colonia Tequisquiapan.

De manera simultánea, continúan en proceso, con apoyo de constructoras potosinas, los frentes de trabajo en Av. Observatorio, en la colonia Del Llano; Adolfo López Mateos, en el Saucito; y Av. Valentín Amador, en la colonia Popular, donde se realizan acciones permanentes para mejorar la superficie de rodamiento y garantizar trayectos más seguros.

El Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de mantener el ritmo de atención en toda la ciudad, y hace un llamado a las y los automovilistas a tomar precauciones y respetar la señalización colocada en las zonas intervenidas, mientras avanzan los trabajos para que San Luis Potosí siga Por Buen Camino.

