Gobierno de la Capital avanza la segunda etapa de fumigación en mercados municipales

El programa Mercados al 100 continúa con acciones de sanidad en espacios tradicionales de San Luis Potosí. Los trabajos buscan garantizar condiciones dignas para locatarios y visitantes.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, continúa con la segunda etapa de fumigación en los mercados municipales ubicados en la zona del Centro Histórico de la ciudad, como parte del programa permanente Mercados al 100.

En una primera fase, la dependencia municipal reportó que estas acciones se realizaron en los baños del Mercado República y en el Mercado Hidalgo.

En esta segunda etapa, los trabajos de fumigación se llevaron a cabo en el Mercado La Merced y en el Mercado Camilo Arriaga, con el objetivo de preservar las condiciones de salubridad y garantizar espacios dignos para locatarios y visitantes.

En cumplimiento de las instrucciones del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, la Unidad de Gestión del Centro Histórico mantiene acciones permanentes de cuidado, mantenimiento y gestión en los mercados municipales, reafirmando así el compromiso del Gobierno de la Capital con la atención de estos espacios tradicionales en el corazón de San Luis.