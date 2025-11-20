Gobierno de la Capital avanza en la modernización hidrosanitaria de la colonia El Peñascal, con nuevas redes de agua y drenaje

Obras Públicas impulsa la modernización hidrosanitaria en La Pedrera y De las Torres, con instalación de tubería, pozos de visita y líneas ya concluidas.

Esta semana se fortalecen los servicios básicos con instalación de tuberías, construcción de pozos de visita y avances simultáneos en La Pedrera y De las Torres.

El Gobierno de la Capital informó que continúan los trabajos de modernización hidrosanitaria en la colonia El Peñascal, donde esta semana avanza la colocación de tubería hidráulica y sanitaria, así como la construcción de pozos de visita en la calle La Pedrera, como parte de la ampliación de nuevas redes de agua potable y drenaje sanitario que beneficiarán a las familias de esta zona del sur de la ciudad. Actualmente se desarrollan tareas de construcción de plantilla de concreto y muros de tabique en los pozos de visita, necesarias para asegurar la correcta cimentación y funcionamiento de la red.

De manera paralela, en la calle De las Torres continúa la colocación del primer tramo de tubería de drenaje, además de la construcción del primer pozo de visita, lo que permitirá avanzar hacia las siguientes etapas de conexión de la red. Estas acciones forman parte del proceso técnico que garantizará un sistema confiable, con materiales modernos y una vida útil de largo plazo.

En esta misma vialidad ya se encuentran concluidos los pozos y la línea de drenaje del primer tramo, lo que fortalece significativamente la infraestructura sanitaria de la colonia. La obra se ejecuta de manera progresiva, asegurando que cada etapa quede completamente terminada antes de continuar con la siguiente, con el objetivo de entregar una red eficiente, segura y que responda a las necesidades de los habitantes de El Peñascal.

El Ayuntamiento de San Luis Capital reafirma su compromiso de seguir ampliando las obras integrales de servicios básicos, priorizando las zonas que históricamente han requerido atención para mejorar su calidad de vida y garantizar un crecimiento urbano ordenado.