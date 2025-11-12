Gobierno de la Capital atiende reportes de alumbrado en Escalerillas y plaza del Carmen

– Se restableció la iluminación en la calle Hidalgo de la comunidad, y en área de la plaza pública en donde se mantendrá monitoreo.

Personal de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Capital atendió un reporte en la calle Hidalgo de la comunidad de Escalerillas, donde se detectó un reflector y dos luminarias apagadas, además de una luminaria en riesgo de caer.

En esa zona se reinstaló el brazo y la lámpara, se repararon las líneas eléctricas y se dio mantenimiento general, dejando todo el sistema funcionando correctamente.

En otro punto, se atendió la Plaza del Carmen, donde al revisar los controles subterráneos se detectó una falla en los relevadores que no estaban accionados. Se activaron manualmente, logrando el encendido total del alumbrado. Se mantendrá el monitoreo del circuito y del perímetro para asegurar su correcto funcionamiento.