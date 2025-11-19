Gobierno de la Capital atiende reporte ciudadano y retira excedentes en la colonia Independencia

Aseo Urbano interviene la calle Coronel Romero y reconoce la colaboración de vecinas y vecinos.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, atendió de manera inmediata un reporte ciudadano y realizó labores de recolección de excedentes en la calle Coronel Romero, en la colonia Independencia.

El personal de Aseo Urbano llevó a cabo la limpieza y levantamiento de residuos en la zona, con el objetivo de mantener entornos ordenados y seguros para las familias que habitan y transitan por este sector de la ciudad.

La Dirección reconoció la colaboración de vecinas y vecinos, cuya participación activa permite fortalecer las acciones de mantenimiento urbano y avanzar hacia una Capital más limpia y con mejores condiciones para todas y todos.