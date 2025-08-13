Gobierno de la Capital arranca el programa Recolecta Amable en el Mercado Bicentenario

Los alimentos que no se vendan o utilicen en este espacio serán donados por los locatarios a causas sociales.

La Dirección de Comercio del Gobierno Municipal de San Luis Potosí puso en marcha el programa #RecolectaAmable, una iniciativa que busca dar un nuevo propósito a los alimentos que los locatarios del Mercado Bicentenario no pueden vender o utilizar, para destinarlos a causas sociales en beneficio de quienes más lo necesitan.

A través de este programa, comerciantes del mercado participan voluntariamente donando verduras y productos no perecederos que se encuentren en buen estado. Estos alimentos son recolectados por personal de la Dirección de Comercio y canalizados a distintas organizaciones y causas, como el refugio de aves “Villa Cuac” ubicado en el Parque de Morales, así como a asilos y centros de apoyo comunitario de la Capital.

El objetivo de #RecolectaAmable es fomentar una cultura solidaria entre comerciantes y ciudadanía, aprovechando al máximo los recursos y evitando el desperdicio de alimentos, al tiempo que se tienden puentes de apoyo a sectores vulnerables.

La Dirección de Comercio invitó a más locatarios, mercados y comercios de la ciudad a sumarse a esta acción, que no sólo impulsa el comercio responsable, sino que también fortalece el sentido de comunidad y la imagen de un San Luis solidario y comprometido con su gente.