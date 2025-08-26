Gobierno de la Capital apapacha con la garnacha a las y los potosinos en el Día de San Luis Rey

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y el Secretario General del Ayuntamiento, Fernando Chávez, en representación del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, entregaron más de 10 mil platillos gratuitos en la Muestra Gastronómica de la Fenapo 2025, gracias al esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado.

En el marco de la celebración del Día de San Luis Rey de Francia, Santo Patrono de la ciudad, el Gobierno de la Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, por invitación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se sumó al festejo de la Feria Nacional Potosina 2025 con la invitación de más de 10 mil platillos gratuitos en la tradicional Muestra Gastronómica.

El Gobernador del Estado destacó que la Fenapo se ha consolidado como la feria más importante del país, al ofrecer la mayoría de sus atractivos de manera gratuita, lo que favorece la economía de las familias potosinas mientras disfrutan de espectáculos de talla internacional, juegos mecánicos, shows sobre hielo y una gran variedad de actividades.

En la inauguración de este día en la Muestra Gastronómica, el Secretario General del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez, señaló que este esfuerzo se realizó en coordinación con el Gobierno del Estado, que impulsa la Fenapo como uno de los eventos más importantes del año para San Luis Potosí, consolidando la unión entre instituciones y ciudadanía en torno a las tradiciones que dan identidad a la capital potosina.

Como cada año, el Gobierno de la Capital asumió la responsabilidad de invitar todos los alimentos de la Muestra Gastronómica este 25 de agosto, que en esta edición benefició a miles de visitantes de la Feria, quienes disfrutaron antojitos típicos potosinos en un ambiente festivo y familiar.

Con esta acción, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de mantener vivas las tradiciones y fortalecer la identidad cultural de San Luis Potosí, al tiempo de acompañar al Gobierno del Estado en el éxito de la edición 2025 de la Feria Nacional Potosina.