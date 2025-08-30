26.5 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno Capitalino pone a disposición de la población, cremación para animales de compañía  

By Redacción
sábado, agosto 30, 2025

  • Para las personas interesadas, se pueden comunicar al teléfono: 4448-240071
  • Especialistas del Centro Integral para el Bienestar Animal otorgan asesoría respecto a este servicio

Como parte de las estrategias implementadas por el Gobierno que encabeza el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, se recordó que el Centro Integral para el Bienestar Animal – CIBA-, cuenta con servicio de cremación para darles a los animales de compañía el último adiós con respeto y dignidad.

Dicho Centro recordó que cuando un animalito en situación de calle fallece en la vía pública, el equipo de la citada dependencia que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acude a recogerlo y darle una despedida digna, totalmente gratuita.

Igualmente, si se trata de un ser sintiente con familia el que nos deja, el CIBA cuenta con un servicio especial a costo accesible, para que sus dueñas o propietarios puedan darle una partida como la que se merecen.

Para tener más informes al respecto, las personas interesadas se pueden comunicar al teléfono: 44 48 24 00 71, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, a fin de ser asesorados por personal municipal capacitado.

El Centro Integral para el Bienestar Animal reafirmó la importancia de reconocer el valor de todo tipo de vida, por lo que despedir a los animales de compañía con dignidad es una manera de honrar el lazo que compartieron en muchas familias o con la comunidad.

 

 

