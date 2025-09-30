Gobernador Ricardo Gallardo reconoció a Enrique Galindo y aseguró respaldo total a su administración*

_*Durante el Primer Informe de Gobierno del Alcalde de San Luis Potosí, el Gobernador destacó que desde su gobierno se apoyará a la capital sin distinción de colores._

Al término del Primer Informe de Gobierno del Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció el trabajo realizado por la actual administración municipal, al subrayar que los resultados presentados son tangibles y en beneficio directo de las familias potosinas.

En su mensaje, el mandatario estatal destacó la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y aseguró que desde su administración se respaldarán las acciones del Gobierno de la Capital para seguir impulsando proyectos que fortalezcan los servicios públicos, mejoren la infraestructura y eleven la calidad de vida de la población, sin distinción de partidos políticos ni colores.

El Gobernador Ricardo Gallardo resaltó además que San Luis Capital se encuentra en una ruta de desarrollo positivo, por lo que reiteró que el Gobierno del Estado será un aliado permanente de la gestión municipal encabezada por el AlcaldeEnrique Galindo Ceballos, con el objetivo de ampliar las oportunidades de crecimiento para las y los capitalinos.

Finalmente, adelantó que en 2026 se pondrá en marcha la licitación de un gran proyecto de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana, con una inversión superior a los 600 millones de pesos, lo que permitirá garantizar el suministro del vital líquido durante los próximos 50 años, beneficiando a miles de familias potosinas.