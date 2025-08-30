26.5 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Ganadores del Premio Municipal de Literatura participarán en el XVIII Festival Internacional Letras en San Luis

sábado, agosto 30, 2025

  • Parte del compromiso municipal es que los escritores ganadores tengan visibilización en esta importante plataforma de la literatura nacional.

Celeste Alba y Paco Márquez, ganadores del Premio Municipal de Literatura 2025, serán parte del grupo de escritores que participarán en la edición XVIII del Festival Internacional Letras en San Luis que se relizará en noviembre.

Así lo informó Héctor Ulises Tello Balderas, responsable de Cultura Municipal, quien dijo que el compromiso que se asumió en la administración municipal es que a los ganadores se les publique su obra y sean parte del importante róster de escritores participantes del festival de literatura organizado por el Gobierno de la Capital.

«El Alcalde Galindo, desde la primera edición fue muy claro, tenemos que darles el mayor impulso a los ganadores del Premio Municipal de Literatura, por eso, desde la primera edición, les apoyamos a imprimir su obra, les damos máxima publicidad y los hacemos parte del Festival Internacional Letras en San Luis, una de las mejores plataformas literarias de México», indicó Tello Balderas.

Celeste Alba, ganadora del Premio Municipal de Literatura en la modalidad poesía «Félix Dauajare Torres», y Paco Márquez en la modalidad cuento «Raquel Banda Farfán», presentaron sus obras literarias esta semana en el Centro Cultural Palacio Municipal.

