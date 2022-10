Nairo Quintana motiva a la niñez y juventud potosina a mantenerse en el deporte  

El campeón colombiano, el alcalde Enrique Galindo y el ciclista mexicano en retiro, Raúl Alcalá; entregaron bicicletas y jerseys a menores de edad de SLP.

Los uniformes dicen Sí, porque creemos que sí se puede y esta es la mejor muestra, dijo el presidente municipal.

El histórico pedalista Nairo Quintana dio una charla a personas con discapacidad y usuarios del DIF Municipal.

El ciclista internacional Nairo Quintana, el alcalde Enrique Galindo y el más importante pedalista mexicano de la historia, Raúl Alcalá; entregaron bicicletas de ruta y montaña a niñas, niños y jóvenes potosinos en el Centro Deportivo Los Vergeles al norte de la Capital. Los beneficiaron también recibieron jersey y casco, indumentaria con la que iniciará su camino dentro de la disciplina.

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos agradeció a Nairo Quintana y a Raúl Alcalá por su presencia para inspirar a los menores potosinos. Reconoció su valía como personajes que engalanan a San Luis Potosí, ciudad electa por ambos para poder asistir al Gran Fondo Nairo que se desarrollará este fin de semana en La Capital del Sí.

“Si estos niños compiten y van para adelante con el apoyo de nosotros, yo estoy seguro que vamos a cambiar San Luis Potosí. Por eso el jersey de nuestro equipo, del que Raúl Alcalá y Nairo Quintana son parte, dice Sí, porque nosotros creemos que sí se puede y aquí está la mejor muestra de que sí se puede”, dijo el presidente municipal.

“Le digo los niños y las niñas que nos tenemos que entrenar para que participemos en la segunda edición del Fondo, que dentro de un año tenemos que ser competitivos”, señaló el alcalde.

El histórico ciclista colombiano Nairo Quintana reconoció la labor del alcalde Enrique Galindo, que ha apostado por proyectos de impulso al deporte y por tanto, de la juventud potosina: “Estoy siendo testigo de que está haciendo esto posible, me llena de orgullo estar siendo partícipe de esto. No es mi país, no es mi pueblo, pero me siento con esta camiseta uno más del equipo”.

Pablo Yáñez, un pequeño beneficiado con este proyecto, agradeció el apoyo y el impulso a las nuevas generaciones de potosinos.

El ciclista mexicano en retiro, Raúl Alcalá, ganador de etapas del Tour de Francia en 1989 y 1990, se dijo sorprendido por este proyecto, que es el inicio para que niños potosinos puedan destacar en la disciplina. Por su parte, el director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, explicó que esta academia tendrá bicicletas gratuitas, servicio mecánico y la formación de niños y niñas dentro del ciclismo, tanto en la modalidad de ruta como de montaña.

Previo a la entrega de equipo de ciclismo en el Centro Deportivo Los Vergeles, Nairo Quintana también compartió sus experiencias de vida y su parte más humana con niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y población que es beneficiada con acciones y programas del Sistema Municipal DIF.

Acompañado por el alcalde, Enrique Galindo Ceballos; la presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez; del ciclista mexicano, Raúl Alcalá y la periodista, Georgina Ruiz; Nairo Quintana resaltó la importancia de la familia en su vida y carrera, así como la relevancia de impulsar el trabajo en equipo desde el seno familiar y en las competencias. Igualmente, consideró fundamental el fomento de la equidad de género no solo en campañas, sino también con el ejemplo, al ser un padre participativo; además se pronunció a favor de la erradicación de la violencia en la familia y también, la que sufren las mujeres.

El legendario ciclista compartió la discapacidad de su papá, lo que no fue impedimento para impulsarlo en su carrera; además recordó el padecimiento que tuvo desde bebé y del cual fue casi desahuciado, pero del que salió adelante sin ninguna secuela. También reveló las carencias que había en su familia, por lo que lo más sagrado era la alimentación y por eso, exhortó a la concurrencia a comer de manera sana.

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, dijo que San Luis Potosí está de fiesta con la presencia de Nairo Quintana y por eso, los reflectores del mundo están puestos aquí. Agradeció su disposición para compartir su historia de éxito y ser fuente de inspiración; mientras que el alcalde, Enrique Galindo, insistió en que Nairo Quintana es el deportista latinoamericano más emblemático en el ciclismo y resaltó su apertura de platicar con sectores vulnerables, acerca de su vida y la importancia que representa su familia en su carrera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...