Galindo denuncia actos de provocación e intimidación*

_*El candidato a la alcaldía de San Luis Capital señaló que la situación creció, de los ataques digitales a los intentos de agresión y amenazas; “lo hacemos público por la salud de los procesos electorales”, dijo._

En rueda de prensa, el candidato a la presidencia municipal de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, Enrique Galindo Ceballos, denunció públicamente la presencia de personas sospechosas ajenas a su equipo, en los eventos de campaña, “con actitud de reventar o provocar que los actos públicos no se lleven a cabo”, además de que se han presentado amenazas a simpatizantes que han organizado mítines y el retiro de publicidad de la candidatura.

“Se trata de personas que se encuentran vigilando y monitoreando la campaña, fotografían y videograban la actividad que realizo. Llegan algunos a buscar confrontación, otros me siguen en los eventos o se sientan en los actos de campaña y se visten como parte del equipo de trabajo. Hemos visto a las mismas personas en diferentes actividades, y hoy por eso queremos darlo a conocer a la opinión pública”, dijo el candidato del PAN, PRI y PRD a la presidencia municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo .

El aspirante a la alcaldía de San Luis Potosí explicó que dio a conocer esta información para que las autoridades tomen cartas en el asunto y defender la democracia: “Nuestra intención es que esto no termine en violencia, que no se distorsione. Si hoy lo hacemos público es por la salud de los procesos electorales. En un caso particular sí hubo amenazas contra los organizadores del evento. Tenemos identificada a la persona que hizo ese acto. Nos parece altamente sospechoso pero no hemos caído en provocaciones”.

Enrique Galindo Ceballos también anunció que se tiene conocimiento de una banda de personas directamente contratadas para retirar publicidad de su campaña: “Van en un auto blanco, quitan mi propaganda y la de otros candidatos de la coalición”.

El aspirante a la presidencia municipal de San Luis Potosí explicó que aunque por el momento, la presencia de personas con actitud sospechosa en sus eventos de campaña no configura un delito, se hace de conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades, además de que se analizará la pertinencia de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Share this: Twitter

Facebook