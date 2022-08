Enrique Galindo entregó la rehabilitación del Paseo de los Derechos Humanos, obra con calidad certificada ante notario  

Estamos mejorando la movilidad en SLP, con obras garantizadas por el doble de lo que exige la ley, señaló el presidente municipal.

Los trabajos, de más de 12 mil metros cuadrados, conectan una importante zona económica, social y educativa.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos hizo entrega a la ciudadanía de otro compromiso cumplido: la rehabilitación de más de 12 mil metros cuadrados de la avenida Paseo de los Derechos Humanos, una importante vialidad en la que confluyen actividades sociales, económicas, turísticas, educativas y centros de salud. Los trabajos realizados están certificados en su calidad ante el notario público Jesús Alfonso Leal Bravo, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí.

“La movilidad es fundamental para nuestra ciudad y hoy la estamos mejorando con esta obra, con el doble de garantía que exige la ley y materiales de primera calidad. A mí no me dan miedo las lluvias porque estas calles van a aguantar, no me da temor que se vayan a lastimar las calles recién inauguradas. Hoy estamos mostrando que las cosas son posibles, porque donde todo era no, ahora es sí”, señaló el presidente municipal de San Luis Potosí.

El alcalde Enrique Galindo señaló que esta obra en Paseo de los Derechos Humanos se suma a otros trabajos en la zona: “Arreglamos Carranza, conectamos con esta calle, la de las Gorditas de Morales y salimos hasta el Circuito Potosí”.

María Guadalupe Puebla Silva, maestra y vecina de la zona, señaló que la entrega de esta obra hace de este un día muy especial, por lo que dijo que a nombre de los colonos agradecía la rehabilitación integral realizada por el Gobierno de la Capital.

Con los trabajos en Paseo de los Derechos Humanos se beneficia directamente a 63 mil habitantes de la zona de Morales, pero también representa una alternativa para conectar el poniente de la ciudad. Los trabajos en esta avenida, que forman parte del programa Vialidades PotoSÍnas, incluyeron además mil 860 metros lineales de pintura; la instalación de 112 piezas de vialetas; 80 piezas de boyas plásticas; se hicieron diez renivelaciones de pozos de visita y se colocó señalización vertical.

El programa Vialidades PotoSÍnas, del Ayuntamiento de San Luis Potosí, mantiene labores de rehabilitación en las avenidas Hernán Cortés, Salk y B. Anaya, así como la calle 71; además de pavimentaciones en colonias y trabajos de bacheo emergente en toda la Capital.

