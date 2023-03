En una emotiva plática, Yalitza Aparicio alienta a las mujeres potosinas a que se escuchen a sí mismas y las inspira a crecer  

La actriz cerró el ciclo de conferencias “Juntas Somos Más Fuertes”, que organizó el Gobierno de la Capital en conmemoración del 8M.

El Alcalde Enrique Galindo y la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, agradecieron a la actriz su apertura para compartir con las potosinas.

“Todo lo que las mujeres alcanzamos es por nuestra lucha constante”, aseguró Yalitza Aparicio ante un Centro Cultural Bicentenario repleto.

La exitosa plática Rompiendo Esquemas de la actriz mexicana Yalitza Aparicio, cerró el ciclo de conferencias “Juntas Somos Más Fuertes” que organizó el Gobierno de la Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos. Este evento se realizó ante un Centro Cultural Universitario Bicentenario repleto de mujeres potosinas, como parte de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Yalitza Aparicio se dirigió al público, en su mayoría mujeres, en un espacio de interacción en donde la actriz y activista destacó la relevancia de que las mujeres se escuchen a sí mismas para poder avanzar en su camino. También habló sobre las acciones que ha realizado para abogar por distintas causas sociales, tales como la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y las garantías constitucionales de las trabajadoras domésticas.

El Alcalde Enrique Galindo le agradeció a Yalitza Aparicio la gran lección de vida que ha dado a todas y todos los que la escucharon contar sus experiencias. Por su parte, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, expresó a la actriz y educadora mexicana que en San Luis Potosí se le admira, por lo que siempre está invitada a volver a esta ciudad a convivir con las mujeres potosinas.

La violencia contra las mujeres y el empoderamiento femenino fueron los principales temas en el discurso de Yalitza Aparicio, quien se define como una feminista por la equidad: “no es una guerra de géneros, es buscar una equidad”, remarcó.

Durante el conversatorio hubo muchos momentos de aplausos y ovaciones de reconocimiento a las frases de Yalitza, tales como: “todo lo que uno va alcanzando en el camino es por una lucha constante y porque nunca se ha dejado de soñar”. La actriz destacó que “Nuestro reto y obstáculo más grande somos nosotras mismas, porque no nos escuchamos, no nos ponemos atención. Cuando nos tomamos el tiempo de escucharnos, entonces nos damos cuenta de que podemos seguir adelante”.

Acerca del papel de mujer indígena que interpretó en la película “Roma”, Yalitza Aparicio reconoció que “al principio yo decía, ‘qué duro es este medio, me hubiera quedado en donde nadie me criticaba ni me decía lo que debía o no hacer’, pero yo decidí que no, que yo quería estar ahí”.

Yalitza Aparicio es la primera mujer indígena y la segunda mujer mexicana en recibir una nominación en la categoría de mejor actriz de los premios Óscar. Es Embajadora de la Buena Voluntad para el Empoderamiento de los Pueblos Indígenas de la Unesco.

