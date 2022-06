En alianza entre ciudadanía, empresas y Ayuntamiento, se sembraron 600 árboles en el ejido San Juan de Guadalupe  

Solo en conjunto lograremos hacer muchas cosas por San Luis Potosí, reconoció el alcalde Enrique Galindo

300 trabajadores de BorgWarner y voluntarios del Ayuntamiento participaron

300 trabajadores de la empresa norteamericana BorgWarner, acompañados de sus familias, y un grupo de trabajadores municipales voluntarios, realizaron la siembra de 600 árboles en el ejido San Juan de Guadalupe, una zona que es considerada área natural protegida.

El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, dijo a los trabajadores de BorgWarner que su administración está a favor del medio ambiente y que por ello trabaja de manera incansable para cuidar de él.

El alcalde recalcó que si el trabajo no se realiza de manera conjunta entre sociedad y autoridad, este no rendirá frutos.: “Si no lo hacemos juntos no vamos a poder hacer muchas cosas por la ciudad, por el medio ambiente, por los niños. Por eso es indispensable que continuemos trabajando de la mano y que día con día más empresas como BorgWarner, sus trabajadores y sus familias, se sigan sumando por el bien de San Luis Potosí, por el bien de nuestra ciudad, la ciudad en la que vivimos”.

Acompañados de voluntarios de la asociación civil ProForestal y con la autorización de los ejidatarios; autoridades y ciudadanos trabajaron por algunas horas en la siembra de árboles y retiro de maleza de la zona, además de que se comprometieron a acudir cada semana a regar la vegetación mientras llega la temporada de lluvias.

Por su parte, el director de la Planta Uno de BorgWarner, Adson Silva, destacó la alianza que para esta acción de reforestación se dio entre el gobierno y la empresa: “Yo llegué de Brasil apenas hace tres semanas y me da mucho gusto estar en México, conocer a México, su gente, traje aquí a mi familia, a mi esposa y a mis dos hijos para conocer esto que también es parte de la ciudad, para estar más cerca de los cerros y conocer qué tipo de árboles tenemos aquí”.

