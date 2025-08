Cuestionado sobre las declaraciones de ayer del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que hoy tuvo la oportunidad de reunirse con el mandatario potosino y hablar sobre el plan metropolitano para 7 municipios, y explicó que él ya no va a polemizar.

«Yo la voy a omitir. A ver, no tengo ninguna opinión. Mejor me quedo con la declaración de él de hace unos días de tratar de ya no polemizar. Yo por la mañana estuvo en una reunión con él, una reunión de trabajo, con otros alcaldes y la verdad es que me trató muy bien y con mucha camaradería. Yo preferiría no abonar a ningún tipo de discusión pública en el tema», indicó.

«Sí tengo que decir que yo no niego, hay un recurso público que se ejerce en materia de comunicación social como está documentado. Es público y transparente, yo no ando ordenando cosas y el dinero público, en el caso del Ayuntamiento está a la disposición de todas y todos ustedes para que lo consulten y para que puedan revisar cada expediente, qué se gasta, cuáles son los entregables, ahí está. Somos una institución que en verdad se ha comprometido con la transparencia y ahí está», explicó.

«Yo creo que no es una declaración de mala fe, vamos a seguir transitando bien y bueno vamos a trabajar…Estos señalamientos en las páginas raras, y guerrita y tal, yo la voy a omitir. Yo quiero trabajar por la ciudad. Si a mi me permiten trabajar con más libertad, con más tranquilidad, creo que eso le da mejores resultados a los potosinos y a las potosinas. Estoy muy concentrado en el Informe que será en seis o siete semanas, y van a ver grandes cosas de aquí al día del Informe», reiteró.

