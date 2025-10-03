Fundación Telmex-Telcel fortalece al DIF Municipal con donación en beneficio de familias potosinas

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, agradeció el apoyo constante de la Fundación Telmex-Telcel

La entrega se destinó a la UBR Maravillas, así como a beneficiarios de comunidades y área urbana

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí recibió un respaldo por parte de la Fundación Telmex-Telcel, que realizó una donación de equipos y material que permitirá mejorar los servicios y la atención que se brinda a las familias potosinas.

Por su parte, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, expresó su agradecimiento a la Fundación Telmex-Telcel, reconociendo su constante respaldo con material que fortalece el trabajo del organismo y que impacta directamente en la vida de niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

“Con gestos como este encontramos más Razones para amar a San Luis, porque nos permiten seguir contando con familias cuidadas, protegidas y encaminadas hacia su bienestar”, señaló la Presidenta.

Durante el evento, la Directora del DIF Municipal, Jessica Albarrán, dio la bienvenida y destacó la importancia de la suma de esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada, subrayando que este tipo de acciones consolidan la labor de la institución y multiplican sus resultados. “En el caso de esta Fundación, han hecho sinergia con el DIF Capitalino desde el 2022 y continúan como empresa socialmente responsable acercándose a nosotros para generar ese puente con la población que más lo requiere”, dijo.

En su oportunidad, Ulises Omar Aguilar Hernández, Gerente Regional de Telcel Plaza San Luis, dijo que con el programa “Corriendo por la educación”, “queremos decirles a nuestros jóvenes que no están solos, su esfuerzo que valen la pena y cada ayuda es una semilla para el futuro para que vayan a la escuela con dignidad y la distancia no sea un obstáculo”.

En esta ocasión, la donación fue de bicicletas, tabletas, impresoras y sillas de ruedas que serán de gran utilidad para usuarias y usuarios de la UBR Maravillas, así como para habitantes de comunidades como San Juanico El chico, Los García, El Arenal y Rinconada, así como de y colonias de la ciudad, reafirmando el compromiso del DIF Municipal de atender con calidad y calidez a quienes más lo necesitan.