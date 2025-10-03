16.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Fundación Telmex-Telcel fortalece al DIF Municipal con donación en beneficio de familias potosinas

By Redacción
70
spot_img
jueves, octubre 2, 2025

  • La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, agradeció el apoyo constante de la Fundación Telmex-Telcel
  • La entrega se destinó a la UBR Maravillas, así como a beneficiarios de comunidades y área urbana

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí recibió un respaldo por parte de la Fundación Telmex-Telcel, que realizó una donación de equipos y material que permitirá mejorar los servicios y la atención que se brinda a las familias potosinas.

Por su parte, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, expresó su agradecimiento a la Fundación Telmex-Telcel, reconociendo su constante respaldo con material que fortalece el trabajo del organismo y que impacta directamente en la vida de niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

“Con gestos como este encontramos más Razones para amar a San Luis, porque nos permiten seguir contando con familias cuidadas, protegidas y encaminadas hacia su bienestar”, señaló la Presidenta.

Durante el evento, la Directora del DIF Municipal, Jessica Albarrán, dio la bienvenida y destacó la importancia de la suma de esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada, subrayando que este tipo de acciones consolidan la labor de la institución y multiplican sus resultados. “En el caso de esta Fundación, han hecho sinergia con el DIF Capitalino desde el 2022 y continúan como empresa socialmente responsable acercándose a nosotros para generar ese puente con la población que más lo requiere”, dijo.

En su oportunidad, Ulises Omar Aguilar Hernández, Gerente Regional de Telcel Plaza San Luis, dijo que con el programa “Corriendo por la educación”, “queremos decirles a nuestros jóvenes que no están solos, su esfuerzo que valen la pena y cada ayuda es una semilla para el futuro para que vayan a la escuela con dignidad y la distancia no sea un obstáculo”.

En esta ocasión, la donación fue de bicicletas, tabletas, impresoras y sillas de ruedas que serán de gran utilidad para usuarias y usuarios de la UBR Maravillas, así como para habitantes de comunidades como San Juanico El chico, Los García, El Arenal y Rinconada, así como de y colonias de la ciudad, reafirmando el compromiso del DIF Municipal de atender con calidad y calidez a quienes más lo necesitan.

Artículo anterior
Alcalde Enrique Galindo construye una ciudad más segura desde sus colonias
Artículo siguiente
RECONOCE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ESFUERZOS DEL ESTADO EN FAVOR DE MIGRANTES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.