14.8 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

Fortalecen vínculos Protección Civil Municipal de San Luis Capital y Cruz Roja Mexicana

By Redacción
71
miércoles, octubre 29, 2025
spot_img

  • Protección Civil Municipal y la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí sostuvieron un encuentro para fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la atención ante emergencias y fomentar la cultura de prevención entre la ciudadanía.

Con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto y la coordinación entre instancias de emergencia, el encargado de despacho de la Dirección Municipal de Protección Civil, Alejandro Polanco Acosta, sostuvo un encuentro con el delegado de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, Lic. Jesús Ernesto De La Maza Jiménez.

Durante la reunión se destacaron los objetivos comunes que ambas instituciones comparten para garantizar una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia, así como para promover una cultura de prevención de riesgos entre la población potosina.

Asimismo, estuvo presente el subdelegado de la Cruz Roja y rector del Centro Universitario de la Salud, Jesús Cerecero Sánchez, con quien se abordaron temas relacionados con la colaboración de voluntarios en jornadas extraordinarias, reforzando así la capacidad de respuesta ante eventualidades específicas.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí reafirma su compromiso de mantener y fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional, en beneficio del bienestar y la seguridad de todas y todos los ciudadanos.

Artículo anterior
San Luis Capital, reconocido a nivel internacional por su liderazgo ambiental
Artículo siguiente
Festival Razones para Recordar, celebración del Día de Muertos en San Luis Capital junto a las familias potosinas
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.