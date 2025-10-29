Fortalecen vínculos Protección Civil Municipal de San Luis Capital y Cruz Roja Mexicana

Protección Civil Municipal y la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí sostuvieron un encuentro para fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la atención ante emergencias y fomentar la cultura de prevención entre la ciudadanía.

Con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto y la coordinación entre instancias de emergencia, el encargado de despacho de la Dirección Municipal de Protección Civil, Alejandro Polanco Acosta, sostuvo un encuentro con el delegado de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, Lic. Jesús Ernesto De La Maza Jiménez.

Durante la reunión se destacaron los objetivos comunes que ambas instituciones comparten para garantizar una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia, así como para promover una cultura de prevención de riesgos entre la población potosina.

Asimismo, estuvo presente el subdelegado de la Cruz Roja y rector del Centro Universitario de la Salud, Jesús Cerecero Sánchez, con quien se abordaron temas relacionados con la colaboración de voluntarios en jornadas extraordinarias, reforzando así la capacidad de respuesta ante eventualidades específicas.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí reafirma su compromiso de mantener y fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional, en beneficio del bienestar y la seguridad de todas y todos los ciudadanos.