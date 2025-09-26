Fortalece Alcalde Galindo áreas operativas, entrega vehículos y uniformes

Con incentivos económicos y nuevo equipamiento, el ayuntamiento de San Luis Potosí fortalece a sus áreas operativas para continuar con una ciudad limpia, ordenada y segura

En un acto simbólico encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se hizo la entrega masiva de vehículos, uniformes y equipamiento operativo a diversas áreas del ayuntamiento de San Luis Potosí, como Servicios Municipales, Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), Comercio y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante el evento, el Presidente Municipal reconoció el esfuerzo diario del personal operativo: “Con sus uniformes nuevos traen consigo la presencia del ayuntamiento, la responsabilidad de ser una autoridad en el trabajo que están haciendo. Ustedes se la rifan todos los días para mantener la ciudad hermosa”, expresó Galindo. Anunció además estímulos económicos para motivar aún más su desempeño: 50 mil pesos para los dos mejores empleados del mes y 100 mil para quien sea elegido como empleado del año.

Asimismo, informó sobre la incorporación del Grupo Centinela con vehículos eléctricos que reforzarán la vigilancia en zonas estratégicas del Centro Histórico, desde la Alameda hasta Tequis, Calzada de Guadalupe y mercados municipales. También se dotó de vehículos eléctricos a la dirección de Comercio para mejorar su capacidad de respuesta en campo. Todo esto, dijo el alcalde, será respaldado con ajustes al Reglamento de Tránsito para el Centro Histórico, que serán presentados ante el Cabildo para su aprobación.

El personal beneficiado agradeció al Alcalde Enrique Galindo el esfuerzo del ayuntamiento por dotarlos del equipo necesario para desempeñar sus labores diarias. Reconocieron que contar con mejores herramientas no solo facilita su trabajo, sino que los motiva a mantener un mayor compromiso con la ciudadanía y a ofrecer servicios públicos de mayor calidad.