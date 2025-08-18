28.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Firme remediación histórica de tiraderos clandestinos por parte del Gobierno Municipal de SLP

By Redacción
85
spot_img
lunes, agosto 18, 2025

  • “La mayor concentración se ubica al norte de la ciudad, por lo que seguirán estas acciones”: Director de Gestión Ecológica
  • En los últimos días, se recolectaron más de mil toneladas de basura en un solo punto

Con el objetivo de atacar de raíz el problema de los tiraderos clandestinos, especialmente en el norte de la Capital potosina, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, con el programa “Ecología Táctica” llevó a cabo la remediación de uno de los puntos más críticos en la colonia Terremoto.

En este sitio en apenas cuatro días se recolectaron mil toneladas de residuos sólidos urbanos. “Esa es la cantidad que se recoge diariamente en toda la ciudad, de ahí que representaba un grave daño a la salud de las vecinas y vecinos de este sector”, puntualizó Jaime Mendieta Rivera, titular del área.

El funcionario capitalino subrayó que además de representar un foco rojo por contaminación ambiental y proliferación de fauna nociva, al ser quemados, los residuos liberaban gases dañinos.

No obstante, ahora con la intervención del Gobierno Capitalino y con apoyo de la Policía Montada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y bajo el principio de la estrategia de “Ecología Táctica” sustentada en la ciencia, los tiraderos se transforman en áreas deportivas y recreativas. “Hemos trabajado con instituciones académicas, construyendo soluciones basadas en evidencia. Esto es responsabilidad compartida, porque somos aliados de la ciudadanía”, sostuvo.

Para finalizar, Jaime Mendieta recordó que se tienen identificados 65 tiraderos clandestinos, de los que ya se intervinieron los de Las Flores y Los Vergeles, reconvirtiéndolos en espacios de uso comunitario, por lo que los próximos a remediar e intervenir se ubican en Jacarandas, Tercera Chica y Rural Atlas.

 

 

 

Artículo anterior
Gran participación de Argentina y Bolivia en Capital Americana de la Cultura
Artículo siguiente
CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL EN FENAPO 2025
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.