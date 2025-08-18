Firme remediación histórica de tiraderos clandestinos por parte del Gobierno Municipal de SLP

“La mayor concentración se ubica al norte de la ciudad, por lo que seguirán estas acciones”: Director de Gestión Ecológica

En los últimos días, se recolectaron más de mil toneladas de basura en un solo punto

Con el objetivo de atacar de raíz el problema de los tiraderos clandestinos, especialmente en el norte de la Capital potosina, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, con el programa “Ecología Táctica” llevó a cabo la remediación de uno de los puntos más críticos en la colonia Terremoto.

En este sitio en apenas cuatro días se recolectaron mil toneladas de residuos sólidos urbanos. “Esa es la cantidad que se recoge diariamente en toda la ciudad, de ahí que representaba un grave daño a la salud de las vecinas y vecinos de este sector”, puntualizó Jaime Mendieta Rivera, titular del área.

El funcionario capitalino subrayó que además de representar un foco rojo por contaminación ambiental y proliferación de fauna nociva, al ser quemados, los residuos liberaban gases dañinos.

No obstante, ahora con la intervención del Gobierno Capitalino y con apoyo de la Policía Montada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y bajo el principio de la estrategia de “Ecología Táctica” sustentada en la ciencia, los tiraderos se transforman en áreas deportivas y recreativas. “Hemos trabajado con instituciones académicas, construyendo soluciones basadas en evidencia. Esto es responsabilidad compartida, porque somos aliados de la ciudadanía”, sostuvo.

Para finalizar, Jaime Mendieta recordó que se tienen identificados 65 tiraderos clandestinos, de los que ya se intervinieron los de Las Flores y Los Vergeles, reconvirtiéndolos en espacios de uso comunitario, por lo que los próximos a remediar e intervenir se ubican en Jacarandas, Tercera Chica y Rural Atlas.