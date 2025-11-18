27.3 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Firme campaña a favor del medio ambiente de la Dirección de Agua del Gobierno Capitalino

By Redacción
martes, noviembre 18, 2025

  • Distribuye de manera gratuita parasoles ecológicos para vehículos a fin de sustituir los que están compuestos por plásticos dañinos.
  • Se pueden solicitar en las oficinas de dicha dependencia municipal ubicadas en avenida Sierra Vista 1305, piso 4, interior 6.

El Gobierno de la Capital mantiene campañas a favor del medio ambiente, por lo que a través de la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento lanzó la distribución de manera gratuita de parasoles para vehículos que no contaminan y que son amables con la ecología.

El titular de dicha dependencia municipal, César Contreras Malibrán dio a conocer que la entrega de parasoles ecológicos surge porque la mayoría que se ofrecen de manera comercial son de plástico, los que incluso pueden ser tóxicos.

Detalló que varios, en su composición, pueden tener aditivos que liberan sustancias y otros compuestos nocivos que pueden afectar la salud, incluso pueden aumentar el riesgo de cáncer, de ahí la importancia de usar parasoles sin ese tipo de riesgos.

Asimismo, los que generalmente se comercializan, están compuestos también por micro plásticos, los que igualmente dañan el medio ambiente, generan contaminación del agua, lo que además de perjudicar la salud tiene una afectación ecológica.

Por ello, el Director de Agua, Alcantarillado y Saneamiento, César Contreras invitó a la población interesada en esta campaña a solicitar directamente los parasoles ecológicos sin costo en las oficinas que se encuentran en la Plaza Murano, avenida Sierra Vista 1305, piso 4, interior 6. Y para cualquier otro trámite están disponibles los teléfonos: 4447-388973 y 4447-38897.

