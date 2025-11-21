Firme avance de obras en la Julián Carrillo

Este viernes, el Alcalde Enrique Galindo realizó un recorrido por los trabajos de rehabilitación de la calle Fernando Celada, con los que se reafirma la relevancia de modernizar estos puntos de movilidad en la ciudad.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, realizó este viernes una supervisión de obra en la colonia Julián Carrillo, donde después del recorrido verificó los avances en los trabajos para entregar arterias de calidad, nuevas y con durabilidad. Acompañado por el Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza y su equipo, el Alcalde inspeccionó la calle de Fernando Celada, “y comprobamos su desarrollo, donde ya se pueden observar las banquetas, aunque siguen las máquinas trabajando puesto que se detectaron tramos muy antiguos que requieren de intervenciones mayores como sucede con los drenajes”.

El Alcalde Capitalino reafirmó que prácticamente todos los días de los 4 años que lleva el Gobierno de la Capital se han realizado acciones y obras, tanto en sectores de alta afluencia como en colonias que llevaban décadas sin recibir atención. Insistió en la importancia de regenerar arterias como ésta, que son calles de colonia que se convierten en puntos de movilidad y mejorarán la conectividad para entrar hasta el Centro Histórico y desembocar en otras zonas.

El Jefe del Gobierno Municipal fue enfático al decir que se ha cumplido cabalmente el programa de obra, y precisamente este año se han incluido colonias ancestrales con la intervención de constructores potosinos, “que son muy responsables”. En el caso de la citada calle, ya se colocó la terracería y los próximos días se iniciará con la pavimentación en sí, por lo que su entrega está programada para la primera quincena de diciembre.

Finalmente, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos insistió en que se le dará el seguimiento al programa “Por Buen Camino”, además invitó a la ciudadanía a aprovechar el chatbot municipal “Güicho”, para que contribuya con sus denuncias respecto a baches para proceder a su reparación.