Firme atención y respuesta de la Dirección del Agua de la Capital a comunidades rurales

Entrega otro depósito en beneficio de más de 50 personas en el poblado de Los García III

Se busca asegurar el constante abasto de agua potable en localidades con este tipo de equipamiento

El titular de la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Gobierno Capitalino, César Contreras Malibrán dio a conocer que se continúa con la atención a las comunidades y habitantes de la zona rural con equipamiento, a fin de asegurar el abasto constante de agua potable.

Por ello, resaltó otra entrega de un depósito en la localidad de Los García III, “con lo que damos respuesta a este sector y garantizamos este servicio básico e indispensable, a la par de respetar el derecho humano al agua”.

De ahí que se procedió a la instalación de un tinaco de 10 mil litros en la calle 5 de Mayo en el referido poblado, el cual, favorecerá directamente a más de 50 personas, detalló el funcionario capitalino, quien además aprovechó para subrayar el respaldo del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos para concretar esta solución.

Contreras Malibrán también reconoció las gestiones hechas por habitantes de Los García III, para hacer posible tanto esta entrega como poner en función dicho equipamiento, de ahí que resaltó que seguirán atentos a las necesidades de las comunidades en las que no tiene injerencia el INTERAPAS.

Cabe recordar que este es el segundo depósito que ya está funcionamiento por parte de la citada dependencia del Gobierno Capitalino, el primero se entregó en Pozuelos en beneficio de un centenar de personas.