Firman Instancia de las Mujeres y UUZI “Alianza Estratégica por las mujeres de San Luis Amable”

Dicha alianza representa un impacto en empresas de la Zona Industrial.

Con el objetivo de impulsar acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, promover su liderazgo y fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres trabajadoras y usuarias de la Zona Industrial, la Instancia Municipal de las Mujeres (IMM) firmó una importante alianza con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

La “Alianza Estratégica por las Mujeres de San Luis Amable” tendrá un impacto directo en empresas de la Zona Industrial, mediante la implementación de acciones con perspectiva de género que contribuyan a la construcción de espacios laborales más seguros, equitativos e incluyentes, señaló la directora de la IMM, Martha Orta Rodríguez.

Durante la firma de la Alianza, Orta Rodríguez destacó que esta colaboración permitirá generar estrategias conjuntas entre los sectores públicos y privados, enfocadas en la prevención de la violencia, el empoderamiento y la promoción de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral, principalmente.

Por su parte el presidente de la UUZI, Mario Gerardo González Martínez aplaudió el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el sector empresarial de San Luis Potosí, que busca impulsar el desarrollo y competencias de las mujeres en el sector empresarial, ya que son ellas una importante pieza en la industria potosina.

Este acuerdo reafirma el trabajo entre el Gobierno Municipal, encabezado por el presidente Enrique Galindo Ceballos, y la iniciativa privada y refrendan el compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres y fomentar una cultura de respeto y bienestar para las y los usuarios de Zona Industrial.

La firma de la alianza estuvo a cargo de Martha Orta Rodríguez, directora de la IMM; así como de Mario Gerardo González Martínez, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial de San Luis Potosí, y Denice Grissel Soriano Sahagún, directora general de dicha organización.