Firma alianza estratégica la Instancia de las Mujeres y empresa Conexia

Se busca crear una red entre el Gobierno Municipal y la Iniciativa privada en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes de San Luis Amable.

La Instancia Municipal de las Mujeres continúa con la firma de alianzas estratégicas con empresas clave en el desarrollo, promoción de los liderazgos y empoderamiento de las mujeres de San Luis Amable; en esta ocasión se llevó a cabo la firma con la empresa Conexia a cargo de la empresaria Dulce Juárez Cerna.

Al respecto la directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, explicó que Conexia es una empresa creadora de contenido, eventos y experiencias para mujeres que busca crear un punto de visibilización, desarrollo, inspiración y conexión con otras mujeres, que cumple con los objetivos de la alianza estratégica que impulsa el Gobierno de San Luis Amable encabezado por el presidente Enrique Galindo Ceballos.

“Esta alianza estratégica con la empresa Conexia nos permitirá impulsar el desarrollo y competencias de las mujeres sobre todo en el ámbito empresarial, lo que impulsa una independencia financiera que coadyuva a que las mujeres tengan el control de sus vidas tanto en el ámbito personal como profesionalmente”, destacó.

Agregó que además de impulsar temas empresariales, la alianza permitirá que la Instancia de las Mujeres coloque temas sobre los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, prevención de la violencia hacia las mujeres, rutas de actuación en casos de violencia contra las mujeres y demás acciones que promuevan el acceso a lasmujeres a unavida libre de violencia.

La firma de la alianza estratégica estuvo a cargo de la directora de la IMM, Martha Orta Rodríguez y la empresaria Dulce Juárez Cerna quien indicó que esta alianza busca impulsar el empoderamiento y participación de las mujeres en el ámbito público a través de diversos proyectos impulsados por mujeres como: círculo de negocios rosa, uniendo regiones, círculo de desarrollo empresarial, entre otros.