AYUNTAMIENTO

Finanzas sólidas impulsarán más obras y más acciones en la Capital: Alcalde Galindo

By Redacción
83
miércoles, enero 7, 2026

  • El Alcalde afirmó que cerró el año anterior con una recaudación propia cercana a los mil 100 millones de pesos y para este año se busca incrementarla, lo que permitirá realizar más obras y mejorar los servicios para la población.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos informó que el Ayuntamiento cerró el año anterior con una recaudación propia cercana a los mil 100 millones de pesos, lo que refleja la confianza ciudadana y el buen manejo de los recursos públicos.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos subrayó que este fortalecimiento financiero es resultado de una administración responsable, a finanzas sanas y de la aprobación de la Ley de Ingresos en los términos propuestos, lo que brindará mayor solidez económica a la Capital potosina.

Dijo que para este 2026, la expectativa es alcanzar entre 1 mil 200 y 1 mil 300 millones de pesos en ingresos propios, lo que permitiría cerrar el ejercicio fiscal con un presupuesto total superior a los 4 mil millones de pesos.

Indicó que estos recursos se reflejarán directamente en obras, acciones y grandes resultados para la ciudad, especialmente en rubros prioritarios como infraestructura, seguridad, movilidad y servicios públicos.

